Torres recebe edição das Caminhadas Orientadas da Unimed

No próximo final de semana a praia de Torres irá receber as Caminhadas Orientadas, promovidas pela Unimed. Nos dias 19 e 20 janeiro, das 9h às 10h, uma equipe de profissionais da saúde irá realizar as atividades. Os participantes ainda receberão camiseta e viseira, além de frutas e água. O ponto de encontro será na Casa do Estação Verão Sesc (Av. Beira Mar, no Calçadão da Praia Grande).

Com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis também nas férias, a Unimed Porto Alegre promove diversas atividades no Litoral Norte no período do verão. Além disso, orienta, atende e disponibiliza uma Central de Informações e Agendamento de Consultas exclusiva para quem está na região, pelo telefone 0800.648.4545, bem como o serviço médico de SOS, para aqueles que possuem a cobertura.

A atividade integra o Projeto Verão, é gratuita e aberta ao público. Em caso de chuva não terá a atividade.

