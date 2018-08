Torres tem posto fiscal remodelado

A restauração do pavimento rodoviário do Posto Fiscal da Receita Estadual de Torres, localizado no quilômetro 1 da BR-101, próximo à divisa com Santa Catarina, será inaugurada às 15h desta

quarta-feira. Com investimento de R$ 4,3 milhões, a obra renova o espaço de fiscalização da entrada e saída de mercadorias do Estado.

