Foco no cliente: Oi reforça cobertura móvel na Expointer 2017

Para atender ao grande fluxo de clientes durante a 40ª Expointer, que acontece entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, em Esteio/RS, a Oi disponibilizou uma Estação de Telefonia Móvel (COW) dentro do Parque de Exposições Assis Brasil. A iniciativa melhora a cobertura indoor no Parque com ampliação da capacidade das redes de telefonia móvel 4G, 3G e 2G. A Oi ressalta que tem acompanhado constantemente os indicadores de desempenho do seu sinal móvel na Expointer que esteve com muito boa performance neste primeiro final de semana.

Além disso, com a ampliação do sinal móvel, foi reforçada a cobertura da Oi para os mais de 500 comerciantes locais realizarem com tranquilidade seus negócios através de maquinas de cartão de crédito/débito. A companhia quer oferecer o melhor serviço aos seus clientes que aproveitam os passeios e shows durante a feira para melhor utilizar a internet móvel da Oi com uploads de fotos e vídeos, utilizar as mídias sociais, além de realizar ligações para parentes e amigos.

A Oi investiu R$ 127,1 milhões no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2017. No mesmo período foram ampliados ou modernizados 27 sites de telefonia móvel. Sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel. Além disso, 8.564 novas portas para o serviço de banda larga fixa também foram implantadas, 52% a mais que no mesmo período de 2016. No Estado, a Oi conta com 2,1 milhões de clientes na telefonia móvel.

