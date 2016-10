TOTVS realiza evento sobre Marketplaces

Como aumentar seu faturamento e superar a crise com os Marketplaces? Esse é o tema da palestra que a TOTVS promoverá, no dia 10 de novembro, às 8h30, na Unidade Porto Alegre. O evento abordará as vantagens de anunciar e gerenciar os produtos nos gigantes do comércio eletrônico brasileiro. Os especialistas Thiago Figueiredo Borba, gerente de Marketplace da B2W Marketplace, e Raphael Gomes de Almeida, especialista TOTVS e-commerce, irão conduzir a palestra. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mailtotvsrs.marketing@totvs.com.br ou pelo telefone (51) 3025-6900.

