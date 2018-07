A diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa que a 10ª edição do Tour Cervejeiro, que seria realizada neste sábado (28), foi transferida para o dia 25 de agosto, em razão da necessidade de uma manutenção no ônibus deste roteiro. Pelo mesmo motivo, está cancelado o roteiro Zona Sul do city tour neste domingo (29).

