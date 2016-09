Touros Angus têm alta valorização no leilão Casa Branca

Foi com compradores de 11 estados (AL, DF, GO, MG, MS, PB, PE, PR, RJ, SC, SP) e três países (Brasil, Peru e Bolívia) que o leilão da Casa Branca Agropastoril movimentou R$ 3.160.000,00 com a venda de 236 reprodutores e matrizes nos dias 9 e 10 de setembro em Silvianópolis (MG). Do faturamento total, R$ 897 mil foram obtidos com a comercialização de 49 fêmeas e 30 machos da raça Angus. A disputa em pista garantiu médias elevadas. Os touros atingiram valorização de R$ 14.080,00, alta de 27% em relação à marca de R$ 11.016,00 obtida no ano passado. As fêmeas saíram por R$ 9.685,71. “Foi um leilão muito bom. Intensas disputas e o reconhecimento dos pecuaristas ao investimento da Casa Branca em genética funcional, perfeitamente adaptada para o Brasil Central. O resultado foi excelente. Tivemos alta liquidez e venda para mais de uma dezena de estados, além de países latino-americanos”, ressaltou Paulo de Castro Marques, proprietário da Casa Branca.

Entre os destaques do leilão estava uma cota de 50% do ventre PWM Romance 1568TEI Candelero, irmã da grande campeã da Expointer 2016, que saiu por R$ 56.400,00 para a Fazenda São Marco, de Itapeva (SP). A propriedade também levou metade do touro PWM Rei TEICB 1560 Lider, grande campeão da BeefExpo 2016, por R$ 42 mil. Somando todos os negócios envolvendo a raça Angus, a Fazenda São Marco foi o maior comprador, tendo levado, inclusive, os lotes à escolha tanto macho quanto fêmea.

A oferta Angus da Casa Branca atraiu grande interesse, especialmente de criadores do Sudeste e Centro-Oeste, confirmando o crescimento da raça nessas regiões. “O Angus está num momento muito positivo. A Casa Branca colocou à disposição do mercado matrizes e reprodutores adaptados ao clima tropical devidamente provados. O interesse foi muito bom, com venda diversificada e para diferentes criadores”, ressalta Paulo de Castro Marques.

