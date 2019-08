Touros de criatório de São Gabriel se destacam na Exposição Hereford e Braford na Expointer

A cabanha Vacacaí, de São Gabriel (RS), foi a grande campeã da pista central da Expointer 2019, com exemplares concorrendo na categoria machos das raças Braford e Hereford. A competição genética foi realizada nesta ça-feira, dia , no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A mostra das raças foi promovida pela Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB).

O supremo campeão das raças Hereford e Polled Hereford foi o touro macho chamado Vacariano, com 878 quilos. O animal de dois anos pertence a uma parceria da cabanha com as fazendas Mãe Rainha e Esperança. O expositor vencedor, Raul Southall, representando a cabanha gaúcha, comemorou as conquistas. “Realmente é um sentimento de dever cumprido e vamos trabalhar para que no ano que vem consigamos esse mesmo resultado. genética é algo muito complexo. Temos que estudar a genealogia da mãe, do pai, observar os irmãos e ou filhos de determinado touro para um acasalamento correto. É um negócio de alto risco”, explicou. Com o exemplar Touro RS 38-TEH36 Heros, a cabanha Vacacaí, com sede, inclusive, em Santa Margarida do Sul (RS), também conquistou o título de grande campeão Braford da Expointer 2019. O animal de 17 meses pesa 666 quilos.

Ainda na categoria Hereford, a cabanha Touro Passo, de Uruguaiana (RS), venceu com o macho Topass 3371. Com 1025 quilos, o touro de propriedade de Guilherme Pereira Duarte recém irá completar três anos. A competição foi avaliada pelo jurado Juan Horacio Gutiérrez, da cidade de Corrientes, Argentina. “As provas tiveram um nível muito alto, estou muito feliz com o que encontrei aqui. Julguei quesitos como correção, deslocamento, feminilidade nas fêmeas e masculinidade nos machos. Acredito que estão fazendo um excelente trabalho e tem um grande futuro pela frente”, avaliou.