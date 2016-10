Touros valorizados em leilão do Núcleo Centro Angus

O 12º remate do Núcleo Centro Angus, realizado na tarde de sábado (01/10), em Cachoeira do Sul, faturou R$ 347,55 mil com a comercialização de 35 animais. A movimentação da raça Angus atingiu R$ 301,65 mil com os 29 touros, uma média de R$ 10.400,00. Segundo o presidente do Núcleo Centro Angus, Dimas Rocha, o resultado foi muito bom apesar de vivermos um momento economicamente menos favorável. “A pista valorizou a qualidade dos animais e manteve uma média similar a 2015. A força do Angus PC se fez presente uma vez que atingiu as maiores valorizações”, frisou Rocha.

O preço top do leilão, que foi chancelado pela Associação Brasileira de Angus, foi atingido por dois touros Angus (CACA) que saíram por R$ 15 mil cada. Marca a ser comemorada pelos proprietários dos reprodutores, que vieram das cabanas Seival Del Toro e Estância do Chalé.

O evento ainda rendeu arrecadação de R$ 4.950,00 ao Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul com a venda de uma novilha CA Angus doada pela Agropecuária Estância Chalé, dos irmãos Jorge e Ricardo de Lara. O ventre foi adquirido pela Greenfield Silvo Pastoril, de Cachoeira do Sul. O remate integrou a programação da 66ª Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul (Feapec 2016), realizada no Parque do Sindicato Rural. Durante o sábado, o evento ainda contou com reunião da Comissão Angus Jovem e a presença de mais de cem pessoas no Workshop Carne Angus, que debateu os avanços obtidos pelo programa nos últimos anos.

