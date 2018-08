Toyota destaca linha Hilux 2019 durante 41ª Expointer

A Toyota do Brasil está mais uma vez presente na Expointer, Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários. O evento chega à sua 41ª edição é considerado um dos maiores do setor agrícola de todo o País e da América Latina. A linha Hilux 2019, recém-apresentada ao mercado nacional e líder no segmento de picapes médias no País nos últimos três anos, é a principal novidade da Toyota durante a feira, que acontece até o dia 2 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul.

Esta é a 12ª participação consecutiva da Toyota na Expointer. Em seu estande de 1000 m², a fabricante japonesa destacará as versões SRX, SRV, SR e Standard Power Pack da nova Hilux, todas com motorização diesel. A partir das mudanças incorporadas na linha 2019, a picape traça nova direção em busca de superar as expectativas de seus clientes e manter-se competitiva em seu mercado de atuação. A Toyota espera comercializar cerca de 100 unidades do modelo durante o evento.

Os utilitários SW4 em sua versão SRX e RAV4 CVT TOP, o sedã médio Corolla XEi, o Etios hatchback X e o Yaris, novo compacto da Toyota, nas carrocerias hatch XL e sedã XLS, completam a gama de modelos expostos no estande, reforçando os atributos característicos de qualidade, durabilidade e confiabilidade da marca.

Condição especial ao produtor rural

A Toyota preparou um lote exclusivo da picape Hilux para comercialização ao produtor rural com condições especiais. Consultores de vendas das concessionárias Carhouse, Savarauto, Terrasol e Motolândia estarão disponíveis para mais informações no estande da fabricante.

Estacionamento exclusivo

Durante todos os dias de realização da Expointer 2018, clientes Toyota terão direito a um estacionamento exclusivo e gratuito, com localização privilegiada para acesso ao estande da marca. As vagas reservadas serão limitadas e estarão disponíveis mediante ordem de chegada. A área fica entre os portões 1 e 14, com entrada pela pista local da Avenida Independência.

Ação especial de Recall

A fim de garantir a segurança de seus clientes e aumentar o índice de atendimento de seus veículos envolvidos em campanhas de recall de airbag, a Toyota promoverá uma ação especial de reparo no estacionamento disponibilizado aos proprietários de carros da marca.

A partir de uma consulta prévia pela placa do veículo, é verificado se o mesmo está envolvido em alguma campanha de chamamento que exija substituição de peça no airbag. Com a identificação e após a aprovação do proprietário, a equipe Toyota realizará o reparo enquanto o cliente visita a feira. A ação é gratuita.

Hilux 2019

A linha Hilux 2019 foi lançada oficialmente no Brasil na última semana. As versões SRX, SRV e SR receberam novo design frontal, que incorpora desenho de grade hexagonal, traçada por três sólidas barras horizontais contornadas por um acabamento cromado e mais equipamentos de série que visam realçar a essência de uma das picapes mais icônicas do mundo: a robustez.

Como em 2018 a Hilux completa 50 anos de existência, a versão topo de linha SRX homenageia à tradicional história do modelo, tornando-se a SRX 50th anniversary.

As modificações externas são complementadas pelo novo design de rodas 18”, o que destaca ainda mais sua robustez. Outra novidade de série na versão SRX 50th anniversary é a inclusão de capota marítima, priorizando o uso e conveniência aos clientes.

No interior, a configuração recebeu tonalidade escura, a fim de contrastar com os detalhes cromados. O pacote e o nível de sofisticação na SRX são complementados por: assentos perfurados, interior preto em acabamento black piano, espelho retrovisor interno eletrocrômico, luz de condução diurna em LED.

A versão SRV adota rodas 18” e maçanetas externas cromadas, impulsionando o aspecto visual da picape. Além disso, possui estepe em liga leve, airbags laterais e de cortina (totalizando sete), Smart Entry e Push Start, assistente eletrônico de subida (DAC), apenas para motorização a diesel, módulo para subida automática dos quatro vidros, luz de condução diurna e retrovisor eletrocrômico.

Com todas essas melhorias, a nova Hilux SRV 2019 possui nível de equipamentos similar à versão topo de gama da concorrência. A versão SR, também elevou a oferta de equipamentos, ao ganhar, de série, ar-condicionado digital e luz de condução diurna, além de manter a política de vendas diretas para o produtor rural. Já os modelos focados para o trabalho mantêm o design externo da linha 2018.

Todas essas versões, no entanto, receberam novos itens e alterações internas. São elas: Standard Power Pack – nova denominação a partir das novidades implementadas na versão básica -, Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi. Essas configurações são majoritariamente comercializadas pelo canal de Vendas Diretas da Toyota.

A começar pela versão Standard Power Pack, foram incluídos: luzes de condução diurna, faróis com função follow me home, revestimento dos assentos em material sintético, travamento automático das portas, chave canivete, vidros elétricos, retrovisores externos elétricos, radio AM/FM com CD player, Bluetooth® e entrada USB auxiliar, comandos de áudio no volante.

As versões Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi mantêm o vasto nível de equipamentos e ganham luzes de condução diurna, faróis com função follow me home e revestimento dos bancos em material sintético.

Os modelos da linha 2019 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. Veículos de motorização diesel vêm equipados com propulsor Toyota D-4D 2.8L 16V Turbo de 177cv de potência a 3.400 rpm, todas de tração integral.

As versões flexfuel trazem o motor Dual VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC, que apresentam 163 cv de potência a 5.000 rpm, quando abastecidas com etanol, e 159 cv, também a 5.000 giros, com gasolina.

As transmissões para os modelos diesel são automática de seis velocidades sequencial para as versões SRX, SRV e SR e manual de seis velocidades para as versões Standard Power Pack, Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi.

