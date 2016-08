Toyota destaca nova linha Flexfuel da picape Hilux e do SUV SW4 na Expointer

As novas gerações flexful da picape média Hilux e do SUV SW4 da Toyota estão sendo apresentada na Expointer 2016. Esta é a primeira exposição pública dos veículos movidos equipados com propulsão Flex, após o lançamento das linhas, que ocorreu no início deste mês. Neste ano, a fabricante celebra 10 anos consecutivos de participação na feira.

Em um espaço de 800 metros quadrados, a Toyota destacará a versatilidade e força de sua nova linha biocombustível da picape e do SUV, que agora apresentam motorização ainda mais moderna com tecnologia Dual VVT-i Flex 2.7 16V DOHC, especialmente desenvolvida para o mercado brasileiro, além das consagradas versões a diesel. Atualmente, ambos os modelos detêm a liderança em seus respectivos segmentos no mercado doméstico.

Durante a feira, a fabricante também levará ao público toda sua linha de produtos nacional. “Os modelos Etios e Corolla, reconhecidos pela qualidade, durabilidade, e confiabilidade do DNA Toyota, complementam o portfólio da marca na exposição”, afirma o chefe de comunicação Erick Boccia.

A fim de conceder ao público a oportunidade de uma experiência de condução exclusiva e o pleno conhecimento dos diferenciais das novas gerações da Hilux e SW4, a fabricante preparou uma pista de 9.600 metros quadrados para teste-drive das versões topo de linha de cada modelo, a SRX.

Neste ano, a fabricante trabalha com a meta de vender 100 veículos durante a realização da feira. “Nosso objetivo é oferecer aos visitantes, por meio do teste-drive, uma experiência de direção mais próxima possível das condições reais de uso, pensando especificadamente em quem utiliza o veículo como ferramenta de trabalho. Além disso, teremos o apoio de nossa equipe de vendas e serviços, que prestará todo o auxílio necessário para que os consumidores possam ter a melhor experiência de compra e propriedade”, explica Vladimir Centurião, diretor de marketing e produto da Toyota do Brasil.

Consultores de vendas da concessionária Carhouse (Sertório, Praia de Belas, Novo Hamburgo, Santa Maria, Passo Fundo e Ijuí), Savarauto (Porto Alegre e Pelotas), Terrasol (Caxias do Sul) e Motolândia (Lejeado) estarão disponíveis no estante para dar informações e suporte para os clientes.

Uma pista de 5000 metros quadrados está disponível no Parque de Exposições Assis Brasil para a realização de testes-drive.

Comentários