Trabalhadoras rurais fecham o Eixo Monumental em Brasília na Marcha das Margaridas

Trabalhadoras rurais de todo País realizaram na manhã desta quarta-feira (14) uma passeata entre o Pavilhão do Parque da Cidade e o Congresso Nacional em protesto por mais políticas públicas voltadas ao campo. A manifestação, conhecida como Marcha das Margaridas, ocorre desde 2000. Por causa do evento, o trânsito na área central de Brasília sofreu alterações.

O grupo deixou o Pavilhão do Parque da Cidade por volta das 7h30min. De lá, seguiu pelo Eixo Monumental, onde chegou a ocupar todas as faixas da via S1. O tráfego de veículos foi afetado e os principais acessos ao Plano Piloto ficaram engarrafados.

Com o bloqueio do Eixo Monumental, houve congestionamento até a altura de Águas Claras. No balão do Aeroporto Internacional de Brasília, na EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas) e no Sudoeste, motoristas enfrentaram lentidão.

Às 9h, já na altura da Torre de TV, as manifestantes organizaram a caminhada em três faixas da S1, o que permitiu a circulação de automóveis nas outras três pistas da via. Por volta das 9h50min, elas alcançaram o gramado em frente ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Lá, discursaram e, às 12h10min encerraram o ato. As trabalhadoras rurais deixaram o protesto em ônibus, que ficaram estacionados no Teatro Nacional.

Mulheres do campo

O ato contou com a participação de agricultoras familiares, ribeirinhas, quilombolas, pescadoras, extrativistas, camponesas, quebradeiras de coco, trabalhadoras urbanas e dos movimentos feministas e de mulheres indígenas.

A professora Maria Regina Romão Barbosa Ferraz, de 57 anos, mora em Colinas (Maranhão) e disse ser terceira marcha da qual participa. “A mulher brasileira tem sofrido muito. As conquistas que as mulheres alcançaram foram por meio da luta. A marcha mostra a força da mulher.”

O tema do protesto deste ano é “margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência”. Na pauta também estão o combate à pobreza e o enfrentamento aos casos de feminicídios.

Força Nacional

A pedido do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, determinou o uso da Força Nacional para proteção da área da Esplanada dos Ministérios nesta quarta. A solicitação também foi feita para as manifestações pela educação e contra a reforma da Previdência que aconteceram, na terça-feira (13), na área central de Brasília.

Marcha das Margaridas

O nome da marcha presta homenagem à Margarida Maria Alves, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Ela foi assassinada em 12 de agosto de 1983, a mando de latifundiários da região. Por mais de dez anos à frente do sindicato, Margarida lutou pelo fim da violência no campo, por direitos trabalhistas como respeito aos horários de trabalho, carteira assinada, 13º salário, férias remuneradas.

