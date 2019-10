Trabalhadores do Imesf suspendem greve para negociações e irão doar sangue para a comunidade

Pouco antes das 14h desta sexta-feira, os trabalhadores do Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família) decidiram, em assembleia do Sindisaúde-RS com mais três sindicatos em frente à SMS (Secretaria Municipal da Saúde), pela suspensão da greve até quinta-feira (24), para que assim consigam voltar a negociar com o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Além disso, apoiados pelas comunidades, os trabalhadores decidiram que na terça-feira (22) irão realizar uma grande doação de sangue para os bancos de Porto Alegre.

Segundo os representantes do Imesf, caso a prefeitura mantenha a postura atual, considerada intransigente pelo grupo, na quinta-feira (24) uma nova assembleia votará pela greve por tempo indeterminado. Se aprovada, a paralisação deve ter início na semana do dia 27.

Na terça-feira, antes da doação, haverá um ato na Prefeitura, onde às 11h30min o prefeito estará reunido com deputados estaduais que pediram agenda para tratar sobre o Imesf.