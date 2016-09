Trabalhadores dos Correios entram em greve, por tempo indeterminado, no Rio Grande do Sul

Em assembleia realizada na noite desta quarta-feira (14) no salão da Igreja Pompéia, em Porto Alegre, os trabalhadores dos Correios decidiram entrar em greve, por tempo indeterminado, a partir desta quinta-feira (15) em todo o Rio Grande do Sul. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do RS, após ampla discussão, os funcionários rejeitaram a proposta salarial feita pela empresa.

Os trabalhadores pedem, além de reajuste salarial, manutenção do plano de saúde e contratações por meio de concurso público. Eles também são contra a terceirização de serviços. Estados como Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, Piauí e Sergipe também aderiram à paralisação.

Um piquete permanente será montando no prédio dos Correios na avenida Sertório, na Capital. Os funcionários da estatal realizarão uma caminhada, por volta das 12h, no Centro da cidade. O ato ocorrerá em conjunto com os bancários, que também estão em greve.

