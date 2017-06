Trabalhadores irÃ£o Ã  JustiÃ§a contra presidente da Eletrobras

A AEEL (Associação dos Empregados da Eletrobras) vai recorrer ao Judiciário e à Comissão de Ética Pública após recentes declarações do presidente da companhia, Wilson Ferreira Junior. O executivo chamou de “vagabundos” e “safados” gerentes da estatal. “A AEEL e sindicatos desconhecem a existência, no corpo funcional na Eletrobras, de empregados vagabundos, safados ou inúteis, que ganham entre R$ 30 mil e R$ 40 mil, como exposto pelo presidente da Eletrobras”, diz a entidade em nota.

A associação destaca que somente gerentes possuem como benefício garagem, secretária e celular corporativo e que as indicações gerenciais passam pela aprovação formal do presidente e diretores. No áudio, o executivo diz que “40% de cara inútil não serve para nada, ganhando uma gratificação, um telefone, uma vaga na garagem e uma secretária”

A AEEL informa que em dezembro de 2016 a empresa implantou um processo de reestruturação organizacional, permanecendo apenas cerca de 100 posições gerenciais.

“Sendo assim, cabe ao presidente Wilson Pinto Jr identificar e divulgar internamente, entre os 100 gerentes nomeados por ele, quais se enquadram nos termos utilizados pelo mesmo (vagabundos, safados ou inúteis)”, diz a nota.

