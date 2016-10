Traços quadrados com formas arredondadas integram design clean da linha LorenStar

Atenta às tendências de mercado, a Lorenzetti, empresa com 13 anos de experiência em metais sanitários, renova o design da linha LorenStar. O novo misturador e a nova torneira para lavatório unem com perfeição formas quadradas e redondas, agregando leveza e suavidade às peças. A linha LorenStar é composta por misturadores e torneiras para lavatório, ducha higiênica e acabamentos.

Além de apresentarem diferencial estético com design totalmente clean, os novos produtos da linha LorenStar se destacam por oferecer economia de água, uma vez que dispõem do prático acionamento ¼ de volta, capaz de evitar o desperdício devido à rapidez na abertura e fechamento da água. Os produtos também contam com arejador embutido, que uniformiza o jato d’água, evitando respingos e garantindo a redução no consumo de água.

“A mistura das formas geométricas é a tendência de design em metais sanitários. A renovação da linha LorenStar traduz exatamente isso, com peças leves e delicadas, ideais para a composição dos mais variados projetos arquitetônicos”, destaca Alexandre Tambasco, gerente de marketing da Lorenzetti.

