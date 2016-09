Tradicional academia Sal da Terra celebra 30 anos com novo projeto

A tradicional academia Sal da Terra, que está há 30 anos no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, lançou o projeto Uno Master com evento para convidados. Os irmãos e sócios Augusto, Daniel e Simone Geremia, apostaram em atividades integradas de saúde, lazer e cultura para pessoas com mais de 60 anos. A academia integra o Grupo Uno que possui 2 mil alunos e cinco unidades na capital, oferecendo mais de 30 modalidades esportivas.

