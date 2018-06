Tradicional Arraial do Shopping TOTAL chega a 13ª edição

O clima junino vai tomar conta do Shopping TOTAL neste domingo, 24 de junho. Para comemorar o dia de São João uma programação repleta de atrações vai animar os caipiras a partir das 15h, no Largo Cultural do empreendimento.

A festa da 13ª edição do Arraial TOTAL será animada por Taison Neves e Banda Forró do Sul com o melhor das músicas típicas juninas, além da tradicional quadrilha e casamento na roça apresentada pelos dançarinos da Trama Arte Companhia de Dança. Também serão realizadas oficinas de dança de xaxado e forró com premiação para o melhor casal de dançarinos.

Comidas típicas como pinhão, maçã do amor, churros, pancho, doces e salgados e o tradicional quentão estarão no cardápio do Arraial. As brincadeiras tradicionais como pescaria, argola e dança das cadeiras farão a diversão das crianças. Toda verba arrecadada nas atrações será revertida para as instituições, projetos sociais e escolas da comunidade. Este ano participaram a Escola Marechal Floriano Peixoto, Colégio Batista, Associação Cristóvão Colombo (ACC), Centro Comunitário Vila dos Papeleiros, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (ACERGS), Grupo Nova Geração (GNG), Instituto do Câncer Infantil (ICI) e a Igreja Santa Teresinha.

Além das atrações, serão escolhidos o caipira e a caipira TOTAL – as duas pessoas melhor caracterizadas ganharão R$200 reais em vale-compras no Shopping. E, para fechar as festividades juninas será acessa a fogueira de 2 metros – marca do Arraial do TOTAL, que é a única festa junina de Porto Alegre com uma grande fogueira.

São esperados aproximadamente 5 mil pessoas para celebrar o São João. A entrada é gratuita e em caso de chuva o evento será transferido.

O Shopping TOTAL fica na Avenida Cristóvão Colombo, 545 – Bairro Floresta.

Deixe seu comentário: