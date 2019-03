Tradicional Baile da Cidade reuniu cerca de 25 mil pessoas no Parque da Redenção, neste sábado

Cerca de 25 mil pessoas estiveram no entorno do Espelho D ‘Água do Parque Farroupilha (Redenção) no último sábado (23), participando do tradicional Baile da Cidade, marcando o aniversário de Porto Alegre, que conta com uma vasta programação especial para celebrar seus 247 anos.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior, acompanhado do vice-prefeito Gustavo Paim, participou do baile e comemorou o sucesso do evento. “Esta é uma mais uma noite de festa para Porto Alegre. Depois do Réveillon, devolvemos aos porto-alegrenses o Baile da Cidade em um local símbolo da nossa Capital. Estamos satisfeitos com o resultado”, afirmou.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, também celebrou o retorno do evento, que teve origem na Prainha do Gasômetro, em 2013 e 2014, passando pelo Largo Glênio Peres, em 2015.

Antes de começar a programação, o Parque da Redenção recebeu uma série de atividades do Hospital de Pronto Socorro, que, gratuitamente, realizou atendimento e distribuiu material educativo com orientações de como proceder em situações de emergência.

A equipe de Educação pra Mobilidade da Empresa Publica de Transporte e Circulação (EPTC) também realizou ação para alertar sobre os riscos de dirigir depois de beber.

Às 14h, o Dj Xaropinho iniciou a programação no palco, preparando o ritmo da festa enquanto o público aguardava as atrações principais do evento. Passaram pelo palco Wagner Canabarro, Leo D’Lucca, André Scheid, Pedro Ernesto Denardin, Tchê Barbaridade e Rodrigo Ferrari. No intervalo das atrações, o DJ Kbeção e os apresentadores Jota Cron e Edson Polaco animavam o público. Pouco após as 22h, a Cia Show 4 iniciou o último show, apresentando hits e coreografias que empolgaram o público.

O Baile da Cidade contou com o patrocínio da iniciativa privada, que montou uma estrutura com palco de 16 metros de largura, três telões de LED, camarins e banheiros, além de duas praças de alimentação. O parceiro da prefeitura na organização foi a produtora Best Entretenimento, dos empresários Pinheiro Neto e Sandro Sant’Anna. Patrocinaram o Baile: Bá Pizzas, Longaray Transporte Executivo, Trip Jeans, CRVR (Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos), FutPark Complexo Esportivo, 4Quattro Securitizadora, Chies e Trilegal.

A segurança do evento foi garantida pela Brigada Militar e Guarda Municipal.

Deixe seu comentário: