Tradicional ponto de vendas de Porto Alegre inova na Páscoa

Prestes a comemorar 35 anos de atividades, a Lojas Empo abriga um novo atrativo, uma grande exposição de chocolates de Gramado. Conhecendo sua clientela e sabendo do grande fluxo no departamento infantil, a loja empreende novamente.

Fundada em 1983, quando a avenida Assis Brasil, na Zona Norte da Capital, e os bairros do entorno davam os primeiros passos na formação de seu comércio de rua, acompanhou de perto a criação de todos os shoppings em Porto Alegre.

Seu foco sempre foi atender as necessidades de toda a família, do bebê ao idoso. Porém, nos últimos anos, viu seu setor de plus size se destacar, em função da qualidade e ineditismo em moda para tamanhos grandes.

