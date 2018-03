Traficante conhecido como o “Senhor das Armas” enviou quase 1.200 fuzis ao Brasil

Cria da Aníbal Porto, rua do subúrbio carioca de Irajá, Fred entrou no radar da polícia pela primeira vez no final dos anos 1990. Motivo: sua amizade com Marcelo da Silva Burck, o Marcelo da Gata de Irajá, preso em 2002 pela Polícia Federal. Naquele tempo, era o amigo e vizinho do bairro quem ostentava o título de traficante de armas número um. “Não tínhamos nada contra o Fred na época. Só sabíamos da existência dele. Mas depois ele sumiu do mapa”, disse um investigador da Polícia Civil.

Em 2005, Fred já tinha criado fortes laços de amizade na própria comunidade brasileira. Foi do Porto de Everglades que partiu o navio cargueiro que tiraria das sombras a verdadeira atividade-fim do empresário Frederik. Em 6 de março de 2010, a empresa Data Cargo embarcou o contêiner CHLU 830662-1, com destino a Salvador. Quando chegou à capital baiana, a mudança com 14 caixas somando 690 quilos trazia também 358 munições de fuzil AK-47, dez carregadores para a mesma arma e duas lunetas. O destino da mercadoria era um apartamento no quarto andar do edifício 1097 da Rua Visconde de Itaborahy, também registrado como um endereço de Frederik. A empresa que mandou o contêiner chegou a dizer que o material foi enviado no contêiner de Fred por engano.

Para a Promotoria dos Estados Unidos, o início das operações aéreas do criminoso foi em maio de 2013. As investigações da polícia brasileira e do MPF conseguem registrar pelo menos 75 remessas entre 2014 e 2017.