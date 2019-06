A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro investiga um assassinato que aconteceu esta semana na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Um traficante é suspeito de comandar uma sessão de tortura por causa de ciúmes da namorada. Um homem morreu. Igor Alves das Neves, conhecido como Escangalhado, é apontado como gerente do tráfico de drogas.

Deixe seu comentário: