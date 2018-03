Traficante de drogas é preso com armas e uniformes da Polícia Civil e da Susepe no Centro de Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira (27), no Centro de Porto Alegre, um criminoso com duas armas de fogo calibre 38, uniformes similares aos da Polícia Civil e da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) e drogas.

O indivíduo, que possui antecedentes por homicídio, foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação, tráfico de drogas e uso indevido de símbolo público, segundo o delegado Thiago Lacerda.

A operação foi realizada após uma denúncia anônima. O diretor de Investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mário Souza, afirmou que “serão aprofundadas as investigações sobre a apreensão desses uniformes similares aos das forças de segurança”.

Arma

Ações realizadas pela Polícia Civil na segunda-feira (26) resultaram na prisão em flagrante de um homem e duas mulheres pelos crimes de receptação de veículo e associação criminosa em Porto Alegre e Viamão, na Região Metropolitana.

O indivíduo, que estava foragido por homicídio, também foi preso em flagrante por porte irregular de arma de fogo. Com ele, foram apreendidas uma pistola, um revólver, munições e um rádio HT. Segundo a delegada Caroline Jacobs, o automóvel recuperado havia sido roubado no início do mês em Viamão.

