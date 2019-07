Traficante El Chapo é condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos

Um dos mais famosos traficantes do mundo, Joaquín Guzmán, conhecido popularmente como ‘El Chapo’ foi condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos. Além da pena máxima o criminoso também recebeu 30 anos “simbólicos” sem direito a condicional. A sentença foi dada nesta quarta-feira (17), pelo tribunal federal, em Nova York.

O mexicano, que já foi chefe da maior organização de tráfico de drogas do mundo, estava preso desde 2016, quando foi detido no México e posteriormente extraditado para o país norte-americano. Segundo informações dos procuradores, sua prisão está baseada, principalmente, no porte de armas de fogo e entrega de US$ 12,6 bilhões. A sentença ocorre cinco meses após o júri popular declara-lo culpado.

El Chapo disse hoje que o privaram de ter um julgamento justo e afirmou ter vivido uma tortura mental, emocional e psicológica. Ele declarou ainda ter sido submetido a tratamento “cruel e desumano” , segundo a agência de notícia Reuters.

O traficante deverá cumprir pena na Instalação Máxima Administrativa Penitenciária dos Estados Unidos, no Colorado, que é conhecida como ADX, a mais restritiva no país. Criada em 1994, não há registro fuga do local.

