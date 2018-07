O mexicano Dámaso López Núñez, conhecido como “El Licenciado”, foi extraditado nessa sexta-feira para os Estados Unidos. Um dos homens de confiança do narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán no chamado “Cartel de Sinaloa”, ele orquestrou a primeira fuga do líder criminoso de uma penitenciária, em 2001.

