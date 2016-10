Traficante foge nadando e é capturado por policias que pegaram carona em um jet ski

Policiais militares pegaram carona em uma moto aquática e em um bote para alcançar um homem que se atirou ao mar da Praia de Icaraí, no Rio, para fugir de ser preso em flagrante por tráfico de drogas. A ação policial começou no Morro do Cavalão quando os PMs faziam uma operação para reprimir o tráfico.

Durante a incursão, os policiais se depararam com criminosos armados que atiraram contra eles e houve um breve confronto, sem registro de feridos. Um dos suspeitos abandonou uma motocicleta e uma sacola contendo drogas em um beco próximo ao morro e fugiu em direção à praia. Ao perceber a aproximação dos agentes, o criminoso mergulhou. Os policiais receberam ajuda do dono de um jet ski e de um outro barco para capturá-lo. O detido, cujo nome ainda não foi revelado, foi reconhecido como um dos gerentes do tráfico da comunidade.

