Para fugir da perseguição da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma caminhonete que estava carregada com 1.536 quilos de maconha, jogou o veículo dentro do rio Paraná, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. O suspeito conseguiu fugir, mas a droga e a caminhonete, que ficou parcialmente submersa, foram recuperadas com ajuda a Polícia Militar de São Paulo.