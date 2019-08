Traficante que tentou fugir de presídio no Rio de Janeiro vestido de mulher é encontrado morto na cela

O presidiário Clauvino da Silva, 42 anos, que tentou fugir do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vestido de mulher no último sábado (3), foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (6) em sua cela em Bangu 1. As informações são do portal de notícias UOL.

De acordo com a secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o Corpo de Bombeiros foi acionado “e será realizado o registro de ocorrência. Também será instaurada uma sindicância para apurar os fatos”. O detento foi encontrado enforcado com um lençol.

Silva cumpria pena por tráfico de drogas e tentou fugir na tarde de sábado, vestido de mulher. Segundo a Seap, ele deixaria a filha dentro da cadeia e fugiria da unidade com as roupas dela, saindo do complexo pela porta da frente. Ele foi detido por agentes penitenciários. A unidade de Gericinó abriga presos da maior facção criminosa do Rio – o CV (Comando Vermelho).

O detento usava máscara de látex, estava com uma peruca de cabelos longos e vestia uma camiseta rosa, calça jeans e sapato branco. Ele estava ao lado de outras oito mulheres quando tentou sair do presídio.

Porém o disfarce chamou a atenção dos agentes penitenciários. Silva foi levado para uma sala e os agentes pediram que ele retirasse a roupa, revelando assim o disfarce. O ato foi filmado pelos agentes.

Conforme a mulher vai se despindo, aparecem os braços mais escuros que o rosto, uma tatuagem e o tronco de um homem. “Não tá na hora de fazer pirraça”, “é só tirar [a roupa] normal”, “aqui não tem esculacho, ninguém tá te fazendo nada, pô”, dizem os funcionários.

O último item a ser retirado é a máscara, revelando o rosto do traficante de Angra dos Reis Clauvino da Silva.

Em nota, a secretaria classificou o episódio como um “ato de desespero”, relacionando-a a uma operação realizada por inspetores penitenciários que apreendeu 7.300 telefones neste ano e retirou regalias e joias de presos, como anéis de ouro com diamantes. “Só sobrou para a cúpula da [facção criminosa] Comando Vermelho tentar uma forma inusitada de fuga”, informou a pasta após a tentativa de fuga.

Filha é suspeita

A filha Ana Gabriele Silva, 19, é suspeita de ter ajudado o pai na tentativa de fuga. Ela vai responder por facilitação de fuga. A pena prevê pena de seis meses a dois anos de detenção. Outros oito visitantes, entre eles, uma grávida, também são suspeitos de terem auxiliado no plano. A gestante é suspeita de ter entrado na unidade com a máscara de látex usada pelo criminoso no momento da saída.

Após o plano ser descoberto, Silva foi transferido do complexo de Gericinó para Bangu 1, onde seu corpo foi encontrado.

Também conhecido como Baixinho, Silva já havia fugido do Complexo de Gericinó, em 2013. Ele deixou a unidade junto com outros 30 presos pelo esgoto do local. Ele foi detido um mês depois em Angra dos Reis, na região Sul do Rio de Janeiro.

