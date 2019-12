Polícia Traficante que usava tornozeleira eletrônica é preso em Tramandaí

27 de dezembro de 2019

O homem possui diversos antecedentes criminais Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam, no final da tarde de quinta-feira (26), um traficante em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Com ele, foi apreendido meio quilo de maconha.

O homem, que usava tornozeleira eletrônica, fugiu em direção a um matagal ao avistar os policiais civis. Ele possui diversos antecedentes por tráfico de drogas, posse de arma e homicídio.

