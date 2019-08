Traficante tenta fugir de presídio no RJ vestido de mulher

Uma situação inusitada aconteceu em um presídio do Rio de Janeiro: um criminoso tentou fugir pela porta da frente do Complexo Penitenciário de Gericinó vestido de mulher! Sim… ele foi pego tentando escapar pela porta da frente do presídio com máscara, peruca e roupas femininas.

Clauvino da Silva, conhecido como Baixinho foi condenado por tráfico de drogas. Ele teria pego as roupas da própria filha. Os inspetores penitenciários perceberam a atitude suspeita e interromperam o plano.

A filha e mais sete visitantes foram levados para delegacia por suspeita de facilitação na tentativa de fuga. O criminoso de Angra dos Reis já possui uma fuga em seu histórico. Em 2013, ele conseguiu deixar a prisão pelo esgoto.

