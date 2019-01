Cesare Battisti tentou refúgio no Uruguai

Em 2016, no início do governo de Michel Temer, o italiano Cesare Battisti procurou ajuda de um grupo ligado ao ex-presidente uruguaio José Mujica para sondar a possibilidade de trocar o Brasil pelo país vizinho. Segundo fontes ligadas ao ex-terrorista, ele desistiu do plano ao receber uma resposta negativa. Battisti foi preso na Bolívia no último sábado e extraditado.

Deixe seu comentário: