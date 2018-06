Traficantes foram presos em um terreno invadido em Porto Alegre

Três pessoas foram presas, na manhã desta sexta-feira (08), por tráfico de drogas na Vila Respeito, no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, durante a Operação Esbulho, deflagrada pela 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico.

Cerca de 60 policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa. Dois tijolos de maconha pesando 1,4 quilo, um quilo de cocaína, porções de crack, cocaína e maconha já embaladas e prontas para a venda, munições e uma balança de precisão foram apreendidos.

A residência onde foram efetuadas as prisões e apreensões funcionava como um local de concentração para praticar a venda das drogas. Conforme as investigações, a casa se situa no terreno invadido de uma empresa. As investigações ainda apontam que, além do tráfico, ocorriam ameaças contra outros moradores da região. Chamou a atenção no terreno a existência de placas com marcas de tiro, provavelmente utilizadas como alvo para treinamento.

Segundo o delegado Rafael Pereira, “o objetivo da investigação foi apreender drogas, armas, verificar a possibilidade de localização de pessoas foragidas e efetuar prisões em flagrante”.

“A Operação Esbulho visa à desarticulação do tráfico na região e o enfrentamento ao crime na Zona Norte da Capital, atingindo facção criminosa com atuação na Capital e Região Metropolitana”, declarou o diretor de Investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mario Souza.

Foragidos

Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam, na manhã desta sexta-feira (08), um homem e uma mulher no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste da Capital.

Segundo o delegado Arthur Raldi, os indivíduos estavam foragidos: “O homem, de 28 anos, havia fugido do presídio onde cumpria pena por três homicídios, todos ocorridos em Guaíba”. Além disso, o preso possui diversos antecedentes por crimes como roubo a estabelecimento comercial, porte irregular de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Durante a ação, os policiais civis também localizaram e prenderam uma mulher, de 35 anos, que possuía em seu desfavor um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas.

