Tramandaí tem domingo agitado com a última etapa do Circuito Nacional Sesc Triathlon 2017

O domingo (26/11) amanheceu movimentado em Tramandaí. Em um percurso que iniciou com chuva e terminou ensolarado, 373 atletas de nove estados brasileiros e cerca de 50 cidades do Rio Grande do Sul participaram da etapa gaúcha do 13º Circuito Nacional Sesc Triathlon. Esta foi a última prova do ano, que passou por outros sete estados ao longo de 2017. Os grandes vencedores no Rio Grande do Sul na categoria Elite Sprint foram: Iuri Vinuto, no Masculino, de São Carlos (SP), e Pamella Oliveira, no Feminino, de Balneário Camboriú (SC), que passaram por um desafio de resistência composto por 750 metros de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida.

Esta é a 6ª participação de Vinuto na etapa de Tramandaí e a sensação é a melhor possível. “É uma mistura de felicidade e conquista. Nós treinamos de domingo a domingo e a vitória é o resultado de todo nosso esforço, dedicação e empenho”, destaca o atleta, que também conquistou o primeiro lugar na etapa de Manaus. O ranking nacional é elaborado com base na colocação dos atletas em todas as etapas do Circuito Nacional Sesc Triathlon, que neste ano foram realizadas nas cidades de Caiobá (PR), Brasília (DF), Palmas (TO), Manaus (AM), Belém do Pará (PA), Salvador (BA) e Pecém (CE).

Além dos atletas de Elite Sprint, Amadores também competiram nas modalidades de natação, ciclismo e corrida, divididas nas seguintes categorias: comerciário, montain bike, PCDs e pessoas acima de 60 anos, revezamento comerciário e revezamento aberto, além do Duathlon (corrida e ciclismo).

Para o diretor regional do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva, o Sesc Triathlon é muito mais que um evento esportivo. “Vai além de realizar uma atividade, mas movimentar a economia. As pessoas cada vez mais querem ocupar o seu tempo livre e têm outros valores. Por isso, nossos serviços são fundamentais, pois com a colaboração do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, por meio do esporte e outras ações, alavancamos a sociedade”, salienta. O gerente de Esporte e Lazer do Sesc/RS, Marcelo de Campos Afonso, destaca que a prova está consolidada e é reconhecida pelos esportistas: “É uma das provas que mais tem prestígio entre os atletas”.

A última etapa do Sesc Triathlon 2017 agitou o final de semana na Capital das Praias e para o vice-presidente da Fecomércio-RS e conselheiro do Sesc/RS, João Francisco Micelli Vieira, isso é motivo de orgulho: “Acertamos em cheio quando trouxemos a prova para Tramandaí, o espetáculo é lindo”, disse. O secretário de Turismo de Tramandaí, Cristiano Rambo, afirmou que a prova antecipa a temporada de veraneio na cidade: “O Sesc Triathlon movimenta a rede hoteleira e o comércio antes da chegada dos veranistas. Queremos manter essa parceria por muitos anos”.

Na noite de sábado (25/11), no Ginásio Municipal de Tramandaí, os atletas participaram do Simpósio Técnico, onde foram dadas as orientações gerais sobre o regulamento, percursos das provas e dos equipamentos, além de esclarecimento de dúvidas. O Sesc Triathlon Circuito Nacional proporciona aos atletas profissionais e amadores uma prova de elevada qualidade técnica, sem deixar de lado o companheirismo e a integração do esporte. As competições favorecem a inclusão de triatletas iniciantes e com deficiências, além de contar com a participação da comunidade. Para a realização do evento esportivo, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc contou com o apoio da Prefeitura de Tramandaí e da Água Mineral Hortências.

Campeões da Elite Sprint:

Feminino

1° lugar: Pamella Oliveira (SC)

2º lugar: Mariana Borges de Andrade (SC)

3º lugar: Djenyfer Arnold (SC)

Masculino

1° lugar: Iuri Vinuto (SP)

2º lugar: Diogo Sclebin Costa Martins (MG)

3º lugar: Edivanio Monteiro (SP)

