Tramontina lança Triturador de Resíduos Orgânicos. A novidade serve de incentivo à adubação doméstica

No campo, jardim, hortas e condomínios residenciais, resíduos orgânicos pode ser reaproveitados com o Triturador de Resíduos Orgânicos TRO25. O equipamento é ideal para moer sobras de poda, restos da produção, cascas de frutas e legumes em processo de decomposição, entre outros materiais orgânicos. Eficiente e compacto, reduz o volume dos resíduos, que poderão ser transformados em adubo natural de excelente qualidade. Esse composto, rico em nutrientes, é perfeito para praticar a agricultura orgânica e obter alimentos mais saudáveis e saborosos, isentos de produtos químicos e agrotóxicos.

Utilizado em conjunto com a Composteira Plástica Tramontina, acelera o processo de decomposição para a formação do composto orgânico, pois reduz o tamanho dos materiais – triturando antes de compostar. Com a adubação orgânica é possível cultivar alimentos naturais, para consumo da casa, sem o uso de fertilizantes químicos.

Dotada de um tubo de ventilação interno com furos e um estrado plástico vazado na base do produto, a Composteira Tramontina auxilia na transformação dos resíduos em um adubo rico em nutrientes. Permite uma boa aeração do resíduo, essencial para a compostagem. Os resíduos são incorporados pela tampa superior e o material já compostado pode ser retirado pelas tampas inferiores.

Resíduos possíveis de compostar

Filtro e borra de café;

Cascas de frutas;

Frutas cítricas (não exceder 20% do resíduo adicionado devido à acidez);

Legumes;

Verduras;

Restos de comida.

Resíduos que não podem ser compostados

Restos de comida (tempero, óleo, azeite);

Fezes de animais de estimação;

Produtos tóxicos;

Papel de revista e impressos coloridos (devido à tinta);

Cinzas de cigarro e carvão;

Ossos e gorduras animais;

Papel higiênico;

Madeira envernizada, vidro, metal, plástico e papel parafinado;

Tinta, pilhas e baterias.

A compostagem dos resíduos triturados resulta em um adubo de qualidade e 100% natural que pode ser utilizado no quintal, em canteiros ou na horta. Além de ter o contato prazeroso e relaxante com a natureza, o processo é também um convite para o cultivo de produtos orgânicos, com sabor e qualidade incomparáveis.

