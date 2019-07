Transcal faz parceria com SEST SENAT para curso de aperfeiçoamento com tecnologia de ponta

A Transcal, empresa de transporte coletivo metropolitano com sede em Cachoeirinha, está iniciando uma parceria com o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). O programa engloba cursos de qualificação para motoristas, cobradores, fiscais e equipes administrativas da empresa, e envolve atividades presenciais e à distância.

Ainda em agosto, 88 motoristas da Transcal participam do treinamento em direção defensiva com o uso de um simulador de alta tecnologia, que utiliza ambiente híbrido com projeções virtuais e equipamentos para recriar desafios reais da profissão, como condições meteorológicas adversas, tráfego intenso e perigo na via. O simulador reproduz a experiência de dirigir diferentes tipos de ônibus, oferecendo como resultados o aumento da segurança no trânsito, redução do consumo de combustível e dos gastos com manutenção e custos operacionais.

Além dos motoristas, os cobradores e fiscais da empresa passarão por treinamentos de qualificação no atendimento ao cliente e educação no trânsito, através dos quais entrarão em contato com conteúdos que abordam desde técnicas de resolução de conflitos até empatia no trânsito. Já as equipes administrativas e de manutenção participarão de módulos da plataforma de cursos EAD da instituição.

