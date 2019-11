Transcrever trechos de redações nota mil no Enem 2019 é um vício a ser evitado, alertam professores

Circuladas amplamente nas redes sociais e nas salas de aula de todo o Brasil, as redações que conseguiram nota mil em edições passadas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem servir apenas para fins de estudo: memorizar trechos desses textos e transcrevê-los em sua própria prova de redação é um “vício” para muitos candidatos, mas que deve ser evitado por trazer mais riscos do que benefícios.

A dica vem de três professores de redação do Distrito Federal, do Piauí e de São Paulo que, juntos, já conseguiram 29 “notas mil” – estudantes seus que atingiram a nota máxima na prova –, além de centenas de alunos com notas acima de 900: Regiane Pedigone Segantini, fundadora do curso 100% Redação, com turmas em várias cidades do Interior de São Paulo e, desde 2009, diz que já acumula 17 “notas mil” no Enem, sendo duas delas na edição 2018; Rógi Almeida, fundador do Curso de Redação Professor Rógi, em Teresina, que já soma dez “notas mil”, a última delas em 2018; e Sharlene Leite, fundadora do curso Escrita Única Pré-Vestibular em Brasília, que diz ter tido 48 alunos com a nota 980 no Enem 2017 e duas estudantes “nota mil” no Enem 2018.

Descontos na nota da redação

Especialistas em preparar candidatos do Enem e de outros vestibulares, os três professores são unânimes ao alertar que várias regras da banca avaliadora impedem que trechos copiados de outros textos levem uma redação a uma nota alta, muito menos uma nota mil.

Isso porque o fato de algumas frases já terem sido incluídas em um texto bem sucedido não quer dizer que elas funcionam em qualquer texto, muito menos sem as devidas técnicas de conectar um parágrafo ao outro, ou sem conseguir transformar uma frase sobre um tema anterior de redação em outra que de fato tenha a ver com o tema da prova em que questão.

A competência 3, por exemplo, desconta pelo menos 80 pontos caso um estudante não comprove “indício de autoria” de seu texto. Já na competência 1, caso o corretor avalie que o candidato “tangenciou” o tema, apenas apresentando o assunto, mas sem desenvolvê-lo de fato, os descontos podem chegar a 160 pontos. Uma redação que some esses dois descontos e tire notas máximas nas demais competências chegaria a uma nota de 760 pontos.

Além disso, caso um corretor comprove plágio, o candidato pode estar sujeito, ainda, a ser investigado pela Polícia Federal por possível cola durante o exame, e o resultado seria a eliminação do Enem.

Regras do Enem ‘engessam’ redação

A sugestão de memorizar trechos de redações que tiraram notas altas em edições anteriores circula há anos entre perfis na internet que dão dicas de estudo, entre os colegas nas salas de aulas de escolas e cursinhos e, segundo especialistas e estudantes ouvidos pelo G1, são respaldadas até mesmo por alguns professores de redação.

Isso acontece, segundo Sharlene Leite, do Escrita Única Pré-Vestibular, porque as regras da correção do exame tentam ser o mais objetivas possíveis para evitar questionamentos sobre a isonomia do Enem. Por um lado, isso é positivo, porque são orientações fixas de correção que não mudam de um tema para o outro. “Isso é uma democratização do processo seletivo, porque os outros vestibulares lançam a planilha de correção só depois, com o que foi corrigido”, disse ela.

Porém, esse fenômeno acaba criando um modelo que pode engessar o processo de elaboração do texto. É aí que entram as famosas ‘decorebas’, tanto de citações de pensadores consagrados e considerados “coringa”, podendo ser encaixados em qualquer tema, quanto de frases inteiras.