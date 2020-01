Música Transe! Especial Caetano Veloso é a atração desta sexta-feira no Espaço Cultural 512

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Nesta sexta-feira (17) o Transe! Especial Caetano Veloso sobe ao palco do Espaço Cultural 512 celebrando o primeiro show de 2020 e prometendo uma grande noite de festa.

A casa abre às 19h com algumas promoções de drinques e o show está programado para às 23h. Os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local a R$20,00 (com desconto de 50% até às 20h), sujeito a disponibilidade.

O Transe! é formado pelos músicos Cecé Pereira (voz), Luka de Lima (guitarra), André Paz (baixo), Duda Cunha (bateria) e Bruno Coelho(percussão). A ideia do projeto veio da vontade de homenagear um dos ícones da canção mundial.

Neste show, a banda faz uma homenagem ao disco Transa, de 1972, composto no exílio e um marco na carreira do artista. O repertório da noite conta ainda com antigos e novos sucessos de Caetano.

SERVIÇO:

O que: Transe! Tributo a Caetano Veloso é a atração desta sexta-feira no Espaço cultural 512

Quando: 17 de janeiro, às 23h (início do show) / 19h (abertura da casa)

Onde: Espaço Cultural 512 (R. João Alfredo, 512 – Cidade Baixa, em Porto Alegre)

Ingressos: R$20,00 (com desconto de 50% até às 20h)

