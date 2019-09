Transe! Especial Caetano Veloso faz uma homenagem ao artista nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (20), o Bate (R. José do Patrocínio, 701) abre as portas para receber uma das bandas que têm arrastado o povo todo em cada apresentação e homenagear, assim, um dos artistas mais relevantes da nossa música.

O Transe! Especial Caetano Veloso, projeto que estreou em 2018 e faz um grande passeio pela obra de Caetano, sobe mais uma vez ao palco desta que é uma das casas que mais oferece espaço para os novos nomes da cena musical. Os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local à R$ 20,00 e com nome na lista à R$ 18,00 (listas são válidas até 00h30).

Um dos ícones da canção mundial é o motivo da união dos músicos Luka de Lima (guitarra), André Paz (baixo), Cecé Pereira (voz), Duda Cunha (bateria) e Bruno Coelho (percussão). Com um entrosamento contagiante, esses amigos de longa data formaram o Transe! para celebrar a obra deste grande artista que os inspirou.

No show que começou como uma homenagem ao disco Transa de 1972, composto no exílio e um marco na carreira do artista, os músicos propõem uma verdadeira catarse ao público, fazendo jus ao nome do projeto e evocando toda força libertadora do filho de Dona Canô. O repertório contém antigos e novos sucessos de Caetano, como Tropicália, Reconvexo, Alegria, Alegria Luz de Tieta, e muito mais.

SERVIÇO:

O que: Transe! Especial Caetano Veloso faz uma grande homenagem ao artista nesta sexta-feira no Bate

Data: 20 de setembro (sexta-feira)

Horário: 23h / O show começa às 00h30

Local: Bate (R. José do Patrocínio, 701 – Cidade Baixa)

Ingressos:

Na hora e no local à R$ 20,00 e com nome na lista à R$ 18,00 (listas são válidas até 00h30).

