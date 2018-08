Transformação digital e as oportunidades para otimização do trabalho. Microsoft e Gartner mostram suas apostas no setor de tecnologia no Tá na Mesa da Federasul, na próxima quarta-feira (5)

Voltando ao Salão Nobre do Palácio do Comércio, depois de uma edição especial na Expointer, a Federação de Entidades Empresariais do Rio grande do Sul (Federasul), discute, no Tá na Mesa da próxima quarta-feira (5), alternativas para aproveitar a transformação digital e investir em uma nova cultura tecnológica nos negócios.

Os convidados Alexandre Blauth, vice-presidente Executive Partner do Gartner, e Fabio Azevedo, head da Divisão de Aplicação de Negócios da Microsoft, vão alertar sobre os riscos ao não aderir a essa revolução e mostrar ainda algumas tendências do setor, como Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT) e Plataformas Conversacionais. A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre, Salão Nobre

