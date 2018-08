Transformação digital e emocional na pauta do II Seminário Executivo SUCESU RS

A cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, recebe, entre os dias 23 e 26 de agosto o II Seminário Executivo SUCESU RS (Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS).

O evento, que acontece no Dall’Onder Grande Hotel, reunirá CIOs de todo estado em torno de uma programação repleta de palestras e network. Entre os palestrantes estão nomes como Marcelo Prauchner Duarte, Alexandre Blauth, do Gartner, Laura Medina, além de mais de 40 empresas fornecedoras de TIC, com conteúdo para atualizar os executivos. A atividade ainda celebra os 50 anos da SUCESU RS, comemorados este ano.

Marcelo Prauchner Duarte vai trazer a temática “A transformação emocional conectando a transformação digital”. Ele cursa doutorado em neuromarketing para negócios, após ter concluído o seu mestrado na mesma área pela Florida Christian University – EUA, com a linha de pesquisa de Neuroliderança: impacto da comunicação.

“O Impacto da Cultura na Transformação Digital”, será o tema de Alexandre Blauth, Vice-Presidente Executive Partner do Gartner para América Latina, que vai abordar as principais tendências da tecnologia. “Falarei sobre como as organizações estão se transformando, o que já esta acontecendo, e o impacto da Cultura, das pessoas no sucesso, ou fracasso, das iniciativas de transformação Digital”, explica Blauth, que tem mais de 30 anos de experiência em TI, tendo liderado a área de tecnologia em empresas de diferentes setores.

Laura ministrará o Workshop “Ser e poder ser quem sou”. Ela é atriz e jornalista, formada pela PUCRS. Atuou durante 10 anos como atriz em um dos programas infantis mais premiados do Rio Grande do Sul, Pandorga, entre outros.

