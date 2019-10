Transformação dos bancos para o meio digital foi o tema da edição do Tá na Mesa da Federasul desta quarta

O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) desta -feira (16), tratou sobre o tema Transformação dos Bancos para o Digital. A tradicional reunião-almoço teve como convidados os presidentes do Banrisul, Claudio Coutinho; do Agibank, Marcelo Testa; do Badesul, Jeanette Lontra, além do vice-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha, e do diretor-executivo do Sicredi, João Francisco Tavares.

O presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, falou que o banco está em processo de transformação para o digital em todas as operações. Já as físicas, no entanto, vão continuar como ambiente para fomento de novos negócios e esclarecimentos. Coutinho ainda disse que no primeiro semestre deste ano, 53% das transações bancárias foram realizadas digitalmente.

O presidente da Agibank, Marcelo Testa, ressaltou a necessidade de resolver as demandas do cliente como o ponto primordial a ser contemplado pela digitalização das operações bancárias. Testa falou que sua instituição tem atualmente 600 pontos de atendimento no Brasil e que projeta expansão para 1500 pontos. “Utilizamos todas as benesses oportunizadas pela tecnologia para mapear as necessidades dos correntistas através de entrevistas e, a partir daí, planejar seus produtos de acordo com o que estes precisam. Utilizamos de vários equipamentos modernos e um antigo, o ouvido, para conceber nossos produtos”, disse Testa.

“Cada região tem uma necessidade diferente. Em Porto Alegre, por exemplo, uma unidade na Zona Norte atende um determinado perfil, e na Zona Sul outro”, falou o diretor-executivo do Sicredi, João Francisco Tavares. Ele explicou que a cooperativa já montou um quartel-general no Tecnopuc, na capital gaúcha, para o desenvolvimento de uma nova plataforma digital, que será implementada até 2023, garantindo mais agilidade para realização de novos negócios. Além disso, salientou que a missão, agora, é acostumar os clientes com as novidades e também resolver as necessidades deles.

Já o vice-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha disse que a agência de fomento já tem uma característica digital porque não tem agências físicas. “Nosso processo de digitalização dará mais agilidade para o financiamento de projetos de empresas gaúchas”. Noronha relembrou que o BRDE financiou R$ 2,8 bilhões em projetos de implantação, modernização e ampliação de empresas. “Imagine o quanto poderemos evoluir com a desburocratização proporcionada pela evolução digital”, completou.

“Acreditamos que com o auxílio de parcerias poderemos evoluir nessa questão”, confessou a presidente do Badesul, Jeanette Lontra. Ela disse que reconhece a importância sobre a digitalização das operações transacionais, e que o banco busca parcerias para implementação de um projeto de modernização.

O painel do Tá na Mesa teve coordenação da presidente Simone Leite, que classificou a reunião como uma oportunidade única de um time de primeira linha para debater sobre o futuro da economia. “Temos muito orgulho de podermos reunir grandes lideranças gaúchas conosco. Pergunto que outro Estado possui time de igual grandeza como o que temos aqui?”, completou.