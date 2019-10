Transformações dos Bancos é próximo tema do Tá na Mesa da Federasul

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) vai trazer para o Tá na Mesa desta quarta-feira (16), o tema Transformação dos Bancos. O assunto vai abordar as mudanças de estratégia dos bancos com capital regional para ganharem mercado e continuarem com seus clientes, apoiando os novos modelos de negócios.

A ideia é mostrar como as instituições financeiras mudaram de comportamento para se adaptarem aos novos tempos de banco sem agência, banco virtual e custos reduzidos. Os convidados para debater este Tá na Mesa são: os presidentes do Banrisul, Cláudio Coutinho; do Badesul, Jeanette Lontra; e da Agibank, Marciano Testa; o vice-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha; e o diretor-executivo do Sicredi, João Francisco Tavares.

A tradicional reunião-almoço acontece às 12h, na sede da Federasul (Rua Largo Visconde de Cairú, número 17, Centro de Porto Alegre).