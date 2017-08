Transição na Polícia Federal

Nos altos corredores da sede da PF (Polícia Federal) em Brasília, é dada como certa a posse de novo diretor-geral até fim de outubro. Um impasse trava a transição, diante da disputa de três nomes para cargo maior do comando da mais prestigiada instituição federal junto à sociedade. O delegado-geral Leandro Daiello quer fazer o sucessor e apadrinha o braço-direito Luiz Pontel. Já os militares e o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do Palácio do Planalto apostam no linha-dura Rogério Galloro. E o ministro da Justiça, Torquato Jardim, tem simpatia pelo delegado Fernando Segóvia.

O mais cotado

Pelo prestígio que o general Sérgio Etchegoyen tem com o presidente Michel Temer, Galloro é apontado como o potencial novo diretor da Polícia Federal.

Transição

No dia 7 de julho, a Coluna antecipou que a transição no comando da PF havia começado, com movimentações discretas do diretor-geral junto ao ministro Torquato Jardim.

Saldão…

Encalhou a estratégia do governo federal de vender imóveis “para reduzir gastos e aumentar a arrecadação”. Dos 24 apartamentos e terrenos disponíveis desde maio, só quatro foram vendidos.

…Salgado

Como nas tentativas anteriores, os preços salgados travam as vendas. Os imóveis no Distrito Federal variam de R$ 500 mil a R$ 8 milhões. A grande maioria, anunciada no portal do Ministério do Planejamento, aparece com o carimbo de “vitrine”.

Diária$

Na contramão da cantilena de austeridade fiscal do governo, mais de R$ 335 milhões saíram dos cofres da União para bancar diárias de servidores federais no período de janeiro a julho deste ano.

Abutres

A família e amigos do ex-senador boliviano Roger Molina pagaram o traslado e funeral do corpo do parlamentar. O Senado e o governo de Pando, que ele já administrou, não deram um centavo.

Mistério

A Aeronáutica investiga em várias frentes o acidente aéreo que vitimou Molina: falhas mecânicas propositais, combustível adulterado, alteração no motor ou falha humana.

Tem jeito

O presidente Temer vai à China com um discurso ensaiado de retomada do crescimento. Ele ouviu muito o ex-presidente do BC (Banco Central), Gustavo Franco, que tem repetido: “Meu conselho: não desistam. Nós teremos muito mais oportunidades do que encrencas no País”.

Dias contados

Sob fritura no PMDB, o ministro Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo) procurou caciques do partido – dentre eles, o seu presidente e senador Romero Jucá (RR) – para tentar se manter no cargo. O tucano tende a permanecer até o desembarque da segunda denúncia contra o presidente Temer.

Sem crise

R$ 5.900: esse foi o preço do ingresso cobrado para as palestras do 8º Congresso Internacional de Mercados Financeiros e de Capitais, realizado em Campos do Jordão (SP).

Estrelas

Pelas mesas de debate do evento passaram o presidente da Petrobras, Pedro Parente, o procurador da Lava-Jato Deltan Dallagnol, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO). Esse escrete não recebeu cachê e, com certeza, fez valer o ingresso cobrado pela organização.

SSA

Um dos maiores desafios da Vinci, concessionária que passou a administrar o aeroporto de Salvador (SSA), é desafogar as enormes filas para o embarque. No domingo, entre 11h30min e 12h, havia 50 passageiros na fila do lado de fora do salão e outros cem contando passos para passar nos três pórticos antimetal. Houve correria e estresse.

Férias brazucas

Apresentador de um telejornal da rede CNN que conta com a maior audiência nos EUA, Anderson Cooper, o “William Bonner” norte-americano, foi visto ontem em um passeio em Trancoso (BA), onde tem casa.

Ponto Final

Em tempos de cólera política e suspeições judiciárias, é preciso que os ministros das Cortes superiores sejam mais ministros e menos pavões midiáticos.

