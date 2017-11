Transição para ditadura

Hoje, estão sendo assinalados 80 anos do golpe que manteve Getúlio Vargas no poder, impondo o Estado Novo. Com pronunciamento em rede de rádio, a 10 de novembro de 1917, o presidente lançou um Manifesto à Nação, no qual dizia que o regime tinha como objetivo “reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país”.

Algumas das consequências: 1) o fechamento do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais; 2) a criação do Conselho de Imprensa para supervisionar o noticiário de política dos jornais; 3) a nomeação de interventores, substituindo governadores nos estados; 4) a ordem constitucional deixou de vigorar.

O regime autoritário se manteve até 31 de janeiro de 1946.

Acordo entre tucanos

Em um clima de pacificação, que é raro acontecer, o PSDB fará amanhã, na Assembleia Legislativa, a convenção estadual para escolher Eduardo Leite como novo presidente do diretório e pré-candidato ao Palácio Piratini. O governador de Goiás, Marconi Perillo, candidato à sucessão de Aécio Neves no comando nacional, confirmou que virá. Ainda que tenha poucas chances na disputa com o senador Tasso Jereissati, tentará obter apoio, oferecendo cargos na executiva.

Inconformidade

A jogada de Aécio, que destituiu ontem Tasso da presidência do diretório nacional, será assunto de pronunciamentos na convenção. O deputado estadual Pedro Pereira vai disparar um torpedo pesado contra o mineiro.

Unidos na cobrança

Antes da convenção do PSDB, os governadores Perillo e José Sartori vão conversar numa sala da Assembleia. Tema principal: o calote que o governo federal quer aplicar nos estados, deixando de pagar o que deve da Lei Kandir. Goiás é um grande exportador de grãos e Perillo um dos mais inconformados com a falta de ressarcimento da União.

Muita sugestiva

Um ano e dois meses após a posse definitiva, a foto oficial de Michel Temer está à disposição de interessados em afixá-la em seus gabinetes. A diferença em relação aos anteriores é que não tem a faixa presidencial.

Onde chegará

A avaliação do governo Temer já está no fundo do poço. Se o Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência Social, por mais tênue que seja, os institutos de pesquisas terão de buscar o subsolo do poço.

Mesma trincheira

Na tribuna da Assembleia Legislativa, ontem, o deputado Tarcísio Zimmermann aliou-se às posições do senador Roberto Requião, o mais rebelde parlamentar do PMDB e que gira sua metralhadora sem parar.

Insuficiente.

A Câmara dos Deputados realizou, ontem, sessão solene em homenagem merecida às Santas Casas de Misericórdia. Porém, discurso não amplia o número de leitos, nem garante material cirúrgico ou compra ataduras para curativos. Cortar desperdícios e reduzir a corrupção seria um bom remédio para garantir recursos às instituições que salvam vidas.

A fama impulsiona

O apresentador de TV e empresário Luciano Huck encomendou pesquisas para medir suas intenções de voto para presidente da República. O PPS e o DEM, de posições opostas, buscam sua filiação. O mais provável, porém, é que concorra pelo PLV (Partido Lata Velha).

Inexplicável

Noventa por cento das rodovias brasileiras têm pista simples e mão dupla. Cerca de 72 por cento de toda a carga é transportada por essa via. Trens enferrujam nos depósitos e os rios servem aos pescadores.

Na contramão do bom senso

O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou uma lei que multa ciclistas e pedestres por infrações. Quem atravessar fora da faixa ou andar pela via será multado em 44 reais e 19 centavos. Ciclistas nas calçadas ou na contramão terão as bicicletas apreendidas e pagarão 130 reais e 16 centavos de multa. Sem efetivo para dar segurança aos assaltos que ocorrem durante o dia, imagine-se fiscais multando pedestres… Os membros do Conselho estão voando. Podem adotar como hino o samba “Palpite Infeliz”, de Noel Rosa, sem pagar direitos autorais.

A causa

O petróleo é nosso e o preço da gasolina vai às alturas. Fica tudo explicado.

Deixe seu comentário: