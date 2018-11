A equipe de Bolsonaro criou dez grupos temáticos para o governo de transição. Michel Temer nomeou 28 indicados pelo futuro presidente

Nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer nomeou 28 indicados pelo seu sucessor Jair Bolsonaro para compor o gabinete de transição de governo. A equipe de Bolsonaro, por sua vez, definiu a criação de dez grupos de trabalho que vão conduzir o processo até a posse da próxima gestão, no dia 1º de janeiro.

A lista dos indicados – que receberão salários que irão variar de R$ 2.585 a R$ 16.215 – foi publicada em edição-extra do Diário Oficial da União. Do total, cinco foram designados sem remuneração. Além do deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que irá coordenar o grupo, foram nomeados os futuros ministros Marcos Pontes (Ciência), Augusto Heleno (Defesa) e Paulo Guedes (Fazenda).

Para a equipe econômica, foram indicados os pesquisadores do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) Adolfo Saschida e Alexandre Iwata, o tributarista Marcos Cintra e os professores da USP (Universidade de São Paulo) Abraham e Arthur Weintraub, dentre outros.

Do atual Executivo, foram nomeados o secretário-executivo da Secretaria-Geral, Pablo Tatim, o coordenador-geral da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Waldery Rodrigues Junior, e o diretor de Programa da Secretaria de Articulação para Investimentos e Parcerias, Bruno Castro de Carvalho.

Para esta quarta-feira, está marcado o primeiro encontro entre Temer e Bolsonaro, que deve ser realizado no Palácio do Planalto. Durante a reunião, o emedebista deve entregar ao político do PSL uma cartilha sobre os resultados de sua gestão e defender a necessidade de votação de uma reforma previdenciária ainda neste ano, apesar da resistência por parte de setores do Congresso Nacional.

No período da transição, enquanto estiver em Brasília Bolsonaro deve permanecer na Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República e que passou por reformas para recebê-lo. Por questões de segurança, Temer também cedeu um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para que o presidente eleito se desloque até assumir o cargo. A equipe de transição inclui os seguintes nomes:

Marcos Aurélio Carvalho, Paulo Roberto, Marcos César Pontes, Luciano Irineu de Castro Filho, Onyx Lorenzoni, Paulo Antônio Spencer Uebel, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Gustavo Bebianno Rocha, Arthus Bragança Weintraub, Gulliem Charles Bezerra Lemos, Eduardo Chaves Vieira, Roberto da Cunha Castello Branco, Luiz Tadeu Blumm, Carlos Von Doellinger, Bruno Eustáquio Castro de Carvalho, Sérgio Augusto de Queiroz, Antônio Flávio Testa, Carlos Alexandre da Costa, Paulo Roberto Guedes, Waldemar Gonçalves Ortunho, Abraham Vasconcellos Weintraub, Jonathas Nery de Castro, Ismael Nobre, Alexandre Ywata de Carvalho, Pablo Antônio Tatim, Waldery Rodrigues Junior, Adolfo Sachsida e Marcos Cintra.

Grupos de trabalho

A equipe de Jair Bolsonaro também definiu a criação de dez grupos de trabalho que vão conduzir a transição do governo. O desenho é um indicativo da estrutura ministerial da próxima gestão e inclui os seguintes temas:

Desenvolvimento Regional, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Modernização do Estado, Economia e Comércio Exterior, Educação, Cultura e Esportes, Justiça, Segurança e Combate à Corrupção, Defesa, Infraestrutura, Produção Sustentável, Agricultura e Meio Ambiente, Saúde e Assistência Social.

Os grupos foram anunciados por Onyx Lorenzoni, nomeado ministro extraordinário e futuro chefe da Casa Civil, após a primeira reunião da equipe, em Brasília. Participaram também do encontro técnicos e dois futuros ministros: Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e general Augusto Heleno (Defesa).

Deixe seu comentário: