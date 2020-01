Rio Grande do Sul Trânsito é totalmente bloqueado na BR-471, em Rio Grande

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

O asfalto cedeu sobre um dispositivo de drenagem da Estação Ecológica do Taim Foto: PRF/Divulgação O asfalto cedeu sobre um dispositivo de drenagem da Estação Ecológica do Taim. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o trânsito foi totalmente bloqueado nesta sexta-feira (24) no quilômetro 537 da BR-471, em Rio Grande, no Sul do Estado.

O bloqueio iniciou na madrugada depois que o asfalto cedeu sobre um dispositivo de drenagem da Estação Ecológica do Taim. A rodovia é uma das principais ligações entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

Não há desvios próximos ao local. A alternativa para chegar ou sair de Santa Vitória do Palmar ou Chuí é pelo Uruguai com acesso por Jaguarão, via BR-116, segundo a PRF.

“Para o desvio pelo Uruguai é necessário controle migratório, seguro internacional contra terceiros e outros requisitos exigidos para a entrada no país vizinho”, informou a corporação.

Equipes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) trabalham no local.

