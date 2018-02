Em razão do jogo Grêmio x Cruzeiro, neste sábado (3), com início às 21h30min, na Arena, a EPTC informa que a linha Especial Futebol circulará com oito ônibus, saindo do Largo Glênio Peres, a partir de duas horas antes da partida. O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Há possibilidade de bloqueio da alça de acesso à BR-448.

