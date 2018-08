A EPTC preparou esquema de trânsito e transporte para Grêmio x Vitória, neste domingo (12), na Arena. A partida inicia-se às 19h. Oito ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres até o estádio. Quem optar por ir de carro precisa ficar atento às mudanças: a chegada ao estádio pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) poderá ficar bloqueada antes do jogo.

