Trânsito e transporte para Inter x Figueirense em Porto Alegre

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) de Porto Alegre preparou esquema de trânsito e transporte para atender os torcedores que irão ao estádio Beira-Rio, neste sábado (1°). O Inter enfrenta o Figueirense em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, com início às 21h. A previsão é de cerca de 40 mil torcedores para a partida.

A partir das 19h , dez ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) em direção ao estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atendem a região, pelo corredor da avenida Padre Cacique.

O serviço de lotação, com seis linhas, e de táxi também será reforçado. As áreas de estacionamento ficam junto ao estádio, com acesso pelas ruas Nestor Ludwig, rua Fernando Lúcio da Costa e pela avenida Edvaldo Pereira Paiva.

Sentido único

A Edvaldo terá sentido único após o final do jogo, em direção ao Centro. Os motoristas que desejam evitar as imediações do estádio podem utilizar como alternativa para a Zona Sul a Terceira Perimetral ou o eixo da Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira.

Outra opção é utilizar a avenida Moab Caldas (Cruzeiro). Abertura dos portões do estádio está prevista para as 19h.

Comentários