Trânsito na capital: região da avenida dos Industriários tem desvios nesta quarta

Por consequência de uma ação realizada pelas equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), as avenidas Plínio Brasil Milano e dos Industriários, perto da Vila do IAPI, terão desvios nesta quarta-feira (7). O trabalho a ser realizado é uma substituição da rede pluvial no local.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estará no local ajudando os motoristas. Os serviços, que ocorrem a partir das 9h, devem levar ainda cerca de 20 dias para serem finalizadas.

Bloqueios

Na avenida dos Industriários, que estará liberada para acesso local, ocorrerá um bloqueio total do trecho no sentido da rua Veranópolis até a rotatória da Plínio. Os motoristas que trafegam a partir da avenida Brasiliano Índio de Moraes deverão seguir pelo Viaduto do Obirici até a av. Andaraí, para acessar a av. Grécia e chegar na av. Plínio Brasil Milano. Para quem chega pela Plínio, no sentido Centro-bairro, o acesso à av. dos Industriários estará normalizado.

Linha de Ônibus

Com esta intervenção, a linha de ônibus 637 – Chácara das Pedras, no sentido Centro-bairro, terá seu itinerário alterado pela avenida dos Industriários, rua Dr. Napoleão Laureano, rua Rio Pardo, rua Novo Hamburgo, rua Mal. José Inácio da Silva, avenida Cristóvão Colombo e avenida Plínio Brasil Milano, até retornar ao fluxo normal.

