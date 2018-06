A EPTC preparou esquema de trânsito e transporte para Inter x Vasco da Gama, nesta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida inicia-se às 21h45min, com previsão de cerca de 30 mil pessoas. A partir de duas horas antes do jogo, oito ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres, até o estádio.

